В Ливане уничтожен высокопоставленный финансист ХАМАСа
время публикации: 22 марта 2026 г., 12:17 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 12:17
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает о ликвидации высокопоставленного деятеля финансовой системы террористической организации ХАМАС в Ливане. Ликвидация была осуществлена при сотрудничестве с ШАБАКом ранее на этой неделе.
Высокопоставленный террорист Уалид Мухаммад Диб занимался финансированием деятельности ХАМАСа в Ливане, он отвечал за перевод средств различным подразделениям террористической организации ХАМАС в Иудее и Самарии, Ливане и других странах. Кроме того, Диб отвечал за вербовку активистов и координацию террористической деятельности из Сирии и Ливана.