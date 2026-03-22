В Ливане уничтожен высокопоставленный финансист ХАМАСа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает о ликвидации высокопоставленного деятеля финансовой системы террористической организации ХАМАС в Ливане. Ликвидация была осуществлена при сотрудничестве с ШАБАКом ранее на этой неделе.

Высокопоставленный террорист Уалид Мухаммад Диб занимался финансированием деятельности ХАМАСа в Ливане, он отвечал за перевод средств различным подразделениям террористической организации ХАМАС в Иудее и Самарии, Ливане и других странах. Кроме того, Диб отвечал за вербовку активистов и координацию террористической деятельности из Сирии и Ливана.