Повторное сообщение о розыске: пропала 21-летняя Мальхут Рахель Азулай

Полиция обращается к общественности с повторной просьбой помочь установить местонахождение пропавшей девушки. 21-летняя Мальхут Рахель Азулай пропала без вести 7 августа 2025 года.

Полиция применяет различные средства для розыска пропавшей девушки, включая технологические решения, следственные и оперативные мероприятия. Проводились розыски девушки в различных районах страны, а также проводились проверки в медицинских учреждениях, осмотры заброшенных строений и опрос знакомых пропавшей.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей девушке, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Кирьят-Гата по телефону 08-6872205.