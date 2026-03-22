Источники в ПА сообщают о нападениях со стороны поселенцев и поджогах имущества

В ночь на 22 марта источники в Палестинской автономии сообщали о нескольких нападениях и поджогах имущества. Палестинская сторона обвиняет в нападении израильских поселенцев.

В частности, сообщалось о столкновениях в районе Дженина и раненых с палестинской стороны, а также о поджогах домов и автомобилей в Джалуде, южней Шхема.

ЦАХАЛ пока не комментирует.

Эти происшествия могут быть связаны с гибелью 18-летнего Иегуды Шермана из поселения Элон-Море в Самарии. Накануне он был насмерть сбит автомобилем с палестинскими номерными знаками, когда ехал на квадроцикле ("трактороне").

Глава местного совета Самарии Йоси Даган заявил, что речь идет не о дорожно-транспортном происшествии, а о теракте. Министр финансов Бецалель Смотрич также заявил, что речь идет о намеренном наезде и убийстве.

ЦАХАЛ и полиция проверяют версию о теракте.