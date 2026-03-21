18-летний Иегуда Шерман из Элон-Море погиб при столкновении с палестинским автомобилем
время публикации: 21 марта 2026 г., 21:31 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 21:52
Житель поселения Элон-Море 18-летний Иегуда Шерман погиб в результате столкновения с палестинским автомобилем, когда ехал на квадроцикле ("трактороне").
Глава местного совета Самарии Йоси Даган заявил, что речь идет не о дорожно-транспортном происшествии, а о теракте. Министр финансов Бецалель Смотрич также заявил, что речь идет о намеренном наезде и убийстве.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что службы безопасности занимаются расследованием инцидента. В соответствии с этим сообщением, в ходе инцидента были также ранены еще двое израильтян и палестинец.
Полиция Иудеи и Самарии также задействована в расследовании, проверяется подозрение на теракт.
