последняя новость: 22:31
Израиль

18-летний Иегуда Шерман из Элон-Море погиб при столкновении с палестинским автомобилем

Иудея и Самария
время публикации: 21 марта 2026 г., 21:31 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 21:52
Flash90

Житель поселения Элон-Море 18-летний Иегуда Шерман погиб в результате столкновения с палестинским автомобилем, когда ехал на квадроцикле ("трактороне").

Глава местного совета Самарии Йоси Даган заявил, что речь идет не о дорожно-транспортном происшествии, а о теракте. Министр финансов Бецалель Смотрич также заявил, что речь идет о намеренном наезде и убийстве.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что службы безопасности занимаются расследованием инцидента. В соответствии с этим сообщением, в ходе инцидента были также ранены еще двое израильтян и палестинец.

Полиция Иудеи и Самарии также задействована в расследовании, проверяется подозрение на теракт.

