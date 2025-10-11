Рои Шалев, выживший в "черную субботу" на фестивале "Нова", покончил с собой

Названо имя мужчины, тело которого было найдено накануне в сгоревшей машине в Нетании. Это Рои Шалев из Ницаней-Оз, выживший в "черную субботу" на фестивале "Нова".

Его девушка, Мапаль Адам, погибла 7 октября 2023 года, Рои тогда же был ранен. Спустя два года он покончил с собой.

Незадолго до самоубийства Рои опубликовал в соцсетях пост, в котором написал, что "больше не может терпеть эту боль" и попросил прощения у близких. Обеспокоенные друзья начали искать его после того, как он не ответил на их звонки.

У него остались отец, брат и сестра; мать Рои покончила с собой примерно через неделю после "черной субботы".

10 октября пожарная служба и служба спасения сообщили, что автомобиль, объятый пламенем, был обнаружен на 2-м шоссе возле развязки Удим. Пожарные потушили горящий автомобиль, в салоне которой был найден мужчина. Парамедики МАДА были вынуждены констатировать его смерть.