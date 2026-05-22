ДТП около Бака аль-Гарбии, одна из пострадавших в тяжелом состоянии

Днем 22 мая на 9-й трассе недалеко от Бака аль-Гарбии столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали три человека.

Среди пострадавших женщина около 60 лет в тяжелом состоянии, 36-летний мужчина в состоянии средней тяжести и еще один человек в легком состоянии.

Пострадавшие доставлены в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.