ДТП около Бака аль-Гарбии, одна из пострадавших в тяжелом состоянии
время публикации: 22 мая 2026 г., 13:23 | последнее обновление: 22 мая 2026 г., 13:51
Днем 22 мая на 9-й трассе недалеко от Бака аль-Гарбии столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали три человека.
Среди пострадавших женщина около 60 лет в тяжелом состоянии, 36-летний мужчина в состоянии средней тяжести и еще один человек в легком состоянии.
Пострадавшие доставлены в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.