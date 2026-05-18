x
18 мая 2026
|
последняя новость: 21:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 мая 2026
|
18 мая 2026
|
последняя новость: 21:24
18 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ДТП на улице Дизенгоф в Тель-Авиве: не менее десяти пострадавших

ДТП
время публикации: 18 мая 2026 г., 20:29 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 21:19
На улице Дизенгоф в Тель-Авиве автобус врезался в дерево, есть погибший и пострадавшие
Yonatan Sindel/Flash90
ДТП на улице Дизенгоф в Тель-Авиве: есть погибший и пострадавшие
Пресс-служба МАДА

На улице Дизенгоф, в центре Тель-Авива, рейсовый автобус сбил нескольких пешеходов, потом врезался в дерево и электрический столб. Авария произошла в районе дома номер 28.

"Медики и парамедики "Маген Давид Адом" оказывают медицинскую помощь и эвакуируют в больницы "Вольфсон" и "Ихилов" 11 пострадавших. Среди них: 11-летняя девочка в критическом состоянии с множественными травмами, ей проводят реанимационные мероприятия; 49-летняя женщина в тяжелом состоянии, в сознании; 76-летний мужчина в тяжелом состоянии, без сознания, с множественными травмами; 39-летний мужчина в состоянии средней тяжести с травмой спины и 7 пострадавших с легкими травмами.

Парамедик "Маген Давид Адом" Биньямин Паркер рассказал: "Это очень тяжелая авария. Мы увидели 11-летнюю девочку без сознания, без пульса и без дыхания, с тяжелыми травмами после того, как ее сбил автобус. Мы оказали ей неотложную помощь и эвакуировали в больницу в критическом состоянии, продолжается борьба за ее жизнь.

На месте аварии продолжаются спасательные работы. Число пострадавших может вырасти.

Телеканал "Кан" передает, что в районе наблюдаются перебои с подачей электричества.

Полиция просит граждан не приближаться к месту ДТП и не создавать помех для работы спасательных служб.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 мая 2026

Электросамокат врезался в столб в Тель-Авиве, 26-летний мужчина в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 мая 2026

В Тель-Авиве грузовик сбил велосипедиста
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 мая 2026

ДТП в Бангкоке: восемь погибших, более 20 пострадавших