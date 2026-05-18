ДТП на улице Дизенгоф в Тель-Авиве: не менее десяти пострадавших

На улице Дизенгоф, в центре Тель-Авива, рейсовый автобус сбил нескольких пешеходов, потом врезался в дерево и электрический столб. Авария произошла в районе дома номер 28.

"Медики и парамедики "Маген Давид Адом" оказывают медицинскую помощь и эвакуируют в больницы "Вольфсон" и "Ихилов" 11 пострадавших. Среди них: 11-летняя девочка в критическом состоянии с множественными травмами, ей проводят реанимационные мероприятия; 49-летняя женщина в тяжелом состоянии, в сознании; 76-летний мужчина в тяжелом состоянии, без сознания, с множественными травмами; 39-летний мужчина в состоянии средней тяжести с травмой спины и 7 пострадавших с легкими травмами.

Парамедик "Маген Давид Адом" Биньямин Паркер рассказал: "Это очень тяжелая авария. Мы увидели 11-летнюю девочку без сознания, без пульса и без дыхания, с тяжелыми травмами после того, как ее сбил автобус. Мы оказали ей неотложную помощь и эвакуировали в больницу в критическом состоянии, продолжается борьба за ее жизнь.

На месте аварии продолжаются спасательные работы. Число пострадавших может вырасти.

Телеканал "Кан" передает, что в районе наблюдаются перебои с подачей электричества.

Полиция просит граждан не приближаться к месту ДТП и не создавать помех для работы спасательных служб.