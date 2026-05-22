22 мая 2026
Мир

Путин назвал "терактом" удар по колледжу в ЛНР и поручил минобороны РФ "подготовить ответ"

Война в Украине
Война в России
Владимир Путин
время публикации: 22 мая 2026 г., 19:15 | последнее обновление: 22 мая 2026 г., 20:00
Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин назвал "терактом" удар по колледжу в ЛНР и поручил минобороны РФ "представить свои предложения" по ответу на эту атаку.

"Сегодня ночью неонацистский режим Киева нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали", – сказал Путин на встрече с выпускниками программы "Время героев".

По его словам, в результате удара шесть человек погибли, еще 39 получили ранения, 15 числятся пропавшими без вести. Разбор завалов продолжается.

"В подобных случаях ограничиться заявлением МИДа невозможно. Поэтому министерству обороны РФ приказано представить свои предложения", – сказал Путин.

