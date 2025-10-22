Министры от "Ликуда" обратились к президенту с просьбой остановить суд над Нетаниягу

Министры от партии "Ликуд" направили письмо президенту Израиля Ицхаку Герцогу с просьбой остановить судебный процесс над премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Как сообщает "Кан", в подготовке письма, инициированного министром экологии Идит Сильман и подписанного всеми министрами от правящей партии, принимали участие приближенные премьер-министра.

В письме не упоминается слово "амнистия", так как для рассмотрения просьбы о ней, должна быть подана официальная просьба обвиненным. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не готов подавать такую просьбу.

"На сегодняшний день, к сожалению, ясно уже всем: до тех пор, пока продолжается этот судебный процесс, который остается кровоточащей раной на теле государства Израиль, единства в стране не будет. Не углубляя раскол в обществе, можно уже сказать ясно: через годы после начала расследований и суда, это "блюдо перекипело". Оно утратило важность и только приводит к углублению раскола в обществе", – говорится в письме.