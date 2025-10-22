Экс-глава "Мосада" об операции "пейджеры": "Измененное нами оборудование находится по всему миру"

Йоси Коэн, бывший глава "Мосада", в интервью британскому журналисту Джейку Уоллису Саймонсу для подкаста The Brink рассказал о методах работы спецслужб и раскритиковал работу разведки накануне 7 октября.

Коэн, возглавлявший "Мосад" с 2016 по 2021 год, руководивший несколькими громкими операциями, одной из которой было похищение иранского ядерного архива, рассказал о методе "манипулятивного оборудования" – устройствах, в которых не только установлена взрывчатка, но которые используются для сбора информации. Этот метод был разработан им в 2002-2004 годах.

По словам Коэна, эта технология успешно применялась во множестве операций в различных странах, чтобы вклиниться в цепочку поставок врагам Израиля. Эта технология лежала в основе операции "пейджеры" против "Хизбаллы". "Ты знаешь, сколько модифицированного нами оборудования находится в разных странах? Ты не можешь себе этого представить. Но я знаю. Это колоссальный уровень разведки, ради этого я не спал 38 лет. Я этим занимался день и ночь, в том числе и во время военной службы", – говорит экс-глава "Мосада".

На вопрос журналиста, в каких странах применяется эта технология, Коэн ответил: "Во всех, какие только ты можешь представить".

Коэн уверен: если бы подобное оборудование было у Израиля в секторе Газы, трагедии 7 октября не произошло, Израиль знал бы о готовящейся атаке.

Йоси Коэн рассказывает, что просил передать его службе сбор разведданных в Газе, но против этого выступили ШАБАК и АМАН.

Бывший глава "Мосада" рассказывает, что после 7 октября он был против решения министра обороны Йоава Галанта уже 8 октября открыть второй фронт против "Хизбаллы". Он тогда был уверен, что в условиях национального шока и полной неопределенности происходящего внутри Израиля, открытие второго фронта, когда к этому не готова армия, было бы ошибкой. Коэн утверждает, что он тогда посоветовал премьер-министру Биньямину Нетаниягу не спешить, и тот прислушался к этому совету.