Экс-глава "Мосада": "Чтобы произошли реальные перемены, я должен стать премьер-министром"

Бывший глава службы внешней разведки "Мосад" Йоси Коэн в подкасте Ясмин Лукач дал понять, что рассматривает возможность своего участия в политике. "Для того, чтобы произошли реальные перемены, мне нужно стать премьер-министром", – эту фразу Коэна цитируют все ведущие израильские СМИ.

Йоси Коэн отметил, что в данный он не намерен предпринимать никаких шагов, поскольку "в политике не происходит ничего интересного". Он также пояснил, почему не занялся политикой раньше: "В прошлом моя семья просила, чтобы я не приближался к политике, но сегодня они говорят, что я к ней приговорен, нет выхода, я должен это сделать". При этом он подчеркнул, что рассматривает политику как "лидерскую роль, особенно после 7 октября", основанную на национальном единстве и безопасности.

Коэн сказал, что решение он примет, когда развернется предвыборная кампания.

В начале августа журналист Амит Сегаль написал, что бывший глава службы внешней разведки "Мосад" Йоси Коэн взвешивает возможность создания своей партии и участия в выборах в Кнессете 26-го созыва. На протяжении последних месяцев Коэн получал предложения войти в союз с ведущими политиками – Биньямином Нетаниягу, Нафтали Беннетом, Авигдором Либерманом. Однако он отверг все предложения, заявив, что, по его мнению, в обозримом будущем выборов не будет.