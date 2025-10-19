"Кан": экс-глава "Мосада" Йоси Коэн не будет участвовать в выборах в Кнессет

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", бывший глава службы внешней разведки "Мосад" Йоси Коэн принял решение не участвовать в выборах в Кнессет 26-го созыва.

В конце августа Йоси Коэн в подкасте Ясмин Лукач дал понять, что рассматривает возможность своего участия в политической жизни страны. "Для того, чтобы произошли реальные перемены, мне нужно стать премьер-министром", – эту фразу Коэна цитировали все ведущие израильские СМИ. При этом он говорил, что в данный момент он не намерен предпринимать никаких шагов, поскольку в "политике не происходит ничего интересного", и определится позднее.

В начале августа Амит Сегаль писал, что последние месяцы Йоси Коэн получал предложения войти в союз с ведущими политиками – Биньямином Нетаниягу, Нафтали Беннетом, Авигдором Либерманом, но он отверг все предложения.

По информации "Кан", в последние две недели Коэн встречался с глазу на глаз с главой "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем.