19 октября 2025



Израиль

"Кан": экс-глава "Мосада" Йоси Коэн не будет участвовать в выборах в Кнессет

время публикации: 19 октября 2025 г., 23:25 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 23:25
"Кан": экс-глава "Мосада" Йоси Коэн не будет участвовать в выборах в Кнессет
Yonatan Sindel/Flash90

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", бывший глава службы внешней разведки "Мосад" Йоси Коэн принял решение не участвовать в выборах в Кнессет 26-го созыва.

В конце августа Йоси Коэн в подкасте Ясмин Лукач дал понять, что рассматривает возможность своего участия в политической жизни страны. "Для того, чтобы произошли реальные перемены, мне нужно стать премьер-министром", – эту фразу Коэна цитировали все ведущие израильские СМИ. При этом он говорил, что в данный момент он не намерен предпринимать никаких шагов, поскольку в "политике не происходит ничего интересного", и определится позднее.

В начале августа Амит Сегаль писал, что последние месяцы Йоси Коэн получал предложения войти в союз с ведущими политиками – Биньямином Нетаниягу, Нафтали Беннетом, Авигдором Либерманом, но он отверг все предложения.

По информации "Кан", в последние две недели Коэн встречался с глазу на глаз с главой "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем.

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 сентября 2025

Результаты опроса: Беннет, Либерман и Айзенкот набирают порознь больше, чем вместе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 августа 2025

Экс-глава "Мосада": "Чтобы произошли реальные перемены, я должен стать премьер-министром"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июня 2025

СМИ: бывший глава "Мосада" Йоси Коэн намерен создать свою партию