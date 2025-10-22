Силы безопасности ПА арестовали "писателя", освобожденного из израильской тюрьмы

В ночь на 22 октября источники в ПА сообщили, что палестинские силы безопасности задержали в Кабатии, к югу от Дженина, 47-летнего Тамера Абдель-Гани Сабанэ – известного публициста и писателя, а также экстремиста, проведшего около десяти лет в израильских тюрьмах. Отца четырех несовершеннолетних детей.

Причина ареста не называется.

В прошлый раз Тамер Сабанэ был арестован 22 июля 2023 года израильскими военными. После шести месяцев очередного административного ареста он был отпущен на свободу.

О себе Сабанэ пишет так: "Я палестинец, родившийся в Кувейте. Я многократно подвергался арестам со стороны израильских оккупационных властей... Я опубликовал несколько книг и статей".

По данным Палестинского клуба заключенных, Тамер Сабанэ в первый раз был арестован в 1998 году по подозрению в террористической деятельности. С тех пор израильские военные и спецслужбы арестовывали его восемь раз. Самый длительный срок его содержания под стражей был в 2013 году, когда он провел под стражей 38 месяцев. С 2016 года он трижды подвергался административному аресту. Помимо степени бакалавра в области сельскохозяйственной инженерии, Сабанэ также имеет степень магистра политологии. Его книги и статьи посвящены проблемам заключенных, методам удаленного обучения, борьбе с оккупацией и другим темам.