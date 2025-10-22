Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 22 октября, температура немного повысится и будет выше среднесезонной. Сухо и солнечно.

В Иерусалиме – 17-29 градусов, в Тель-Авиве – 18-28, в Хайфе – 19-29, в Эйлате – 21-34, в Беэр-Шеве – 17-32, на побережье Мертвого моря – 25-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-29, в Ариэле – 18-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-33, на Голанских высотах – 16-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн – 30-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В четверг ожидается повышение температуры. В пятницу температура немного понизится. В субботу-воскресенье – без существенных изменений.