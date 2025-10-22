x
22 октября 2025
22 октября 2025
Телеканал "Кан-11": Сара Нетаниягу лично просила министров от "Ликуда" подписать письмо к президенту

время публикации: 22 октября 2025 г., 22:14 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 22:14
Marc Israel Sellem/POOL

На прошлой неделе Сара Нетаниягу лично обратилась к нескольким министрам от "Ликуда" с просьбой подписать письмо к президенту Ицхаку Герцогу с призывом остановить суд над ее мужем. Пытаясь убедить собеседников поставить свою подпись, она напоминала им о просьбе Трампа, а также уверенно заявляла, что ее супруг ничего не нарушал, и все дела против него рано или поздно будут закрыты.

Корреспондент телеканала "Кан-11" Михаэль Шемеш отмечает, что министры, с которыми общалась Сара Нетаниягу, считали, что писать президенту бессмысленно и что письмо не имеет никакой юридической силы, а его инициатор Идит Сильман таким образом хотела продемонстрировать свою преданность премьер-министру. Однако после обращения Сары Нетаниягу сомневавшиеся министры письмо подписали.

22 октября в утренней программе на телеканале "Кешет" рассказывали, что в письме специально не используется слово "амнистия", а говорится о том, что судебный процесс создает раскол в обществе и воспринимается "как преследование целого политического лагеря". В программе утверждалось, что сам Нетаниягу не желает подавать прошение об "амнистии", хотя именно просьба, поданная обвиняемым, нужна для рассмотрения вопроса президентом.

