"Ликуд" собирает подписи министров под призывом к президенту остановить суд над Нетаниягу

Министр экологии Идит Сильман подготовила письменное обращение к президенту Ицхаку Герцогу с просьбой остановить судебный процесс против Биньямина Нетаниягу.

Сайт Ynet отмечает, что Сильман в данный момент собирает подписи министров под этим обращением.

По информации Ynet, в письме не упоминается слово "помилование", но говорится о том, что этот шаг помог бы консолидации общества, и что речь идет о процессе не против одного человека, а "против целого лагеря".

Отметим, что 13 октября во время выступления в Кнессете президент США Дональд Трамп, упомянул о расследованиях, которые ведутся против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, и обратился с трибуны к президенту Израиля Ицхаку Герцогу. "Может быть, вы помилуете его?.. Этого не было в заготовленном тексте моей речи, но я люблю этого человека. Нравится нам это или нет – сигары и шампанское – кого это вообще волнует?" – сказал Трамп.