Вэнс об отношениях с Израилем: "Союзник, не сателлит"

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс выступил с заявлением на приеме, организованном в его честь премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Он выразил убеждение, что прекращение огня будет соблюдаться, отметив, что нынешние дни являются критически важными. Вэнс также заявил, что США видят в Израиле союзника, а не сателлита.

"Перед нами стоит непростая задача. Необходимо разоружить ХАМАС и восстановить сектор Газы, чтобы улучшить условия жизни его населения. Нужно гарантировать, что ХАМАС никогда больше не будет угрожать нашему другу Израилю", – сказал американский гость, поблагодарив израильского лидера за взаимодействие.

По словам Вэнса, реализация мирного плана станет историческим достижением. "Это не будет просто, но администрация Трампа стремится к этому", – заявил он, добавив, что в последние 24 часа представители администрации провели плодотворные беседы не только с израильским руководством, но и с друзьями США в арабском мире.