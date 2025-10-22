32 анархиста, устроивших провокации в Самарии, выдворены из Израиля

По требованию главы регионального совета Шомрон Йоси Дагана, после расследования, проведенного полицией округа Самария и Иудея и Управлением народонаселения и миграции в МВД, министр внутренних дел Ярив Левин и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир распорядились о депортации из Израиля 32 иностранных анархистов, устроивших провокацию в Самарии.

16 октября на ферме Цофнат в Самарии силами ЦАХАЛа, полиции и патрулями регионального совета Шомрон были задержаны около 30 левых радикальных активистов – граждан Израиля и иностранцев. В сообщении пресс-службы регионального совета Шомрон тогда отмечалось, что на бейсболках некоторых активистов была символика UAWC (Union of Agricultural Work Committees, "Союз комитетов сельскохозяйственных работ").

Было заявлено, что акция незаконна, так как нарушается приказ командующего округом, разрешающий пребывание на ферме только тем, кто участвует в сборе урожая оливок.

Полицейские задержали всех активистов и доставили их для допроса в полицейский участок Ариэль. В ходе следствия выяснилось, что задержанные действительно связаны с организацией UAWC, признанной террористической. Кроме того, были арестованы два палестинца, организовавших подстрекательскую и незаконную акцию.

В октябре 2021 министерство обороны Израиля включило шесть палестинских НПО в список "террористических организаций" как аффилированные с "Народным фронтом освобождения Палестины" – в их числе UAWC. Летом 2022 израильские военные закрывали офисы UAWC в Палестинской автономии.

В сотрудничестве с Управлением народонаселения и миграции в МВД был запущен ускоренный процесс депортации всех участников незаконной акции из Израиля. Также против них вынесен запрет на въезд в страну сроком на 99 лет. Эти меры не коснулись участников акции, имевших израильское гражданство.