СМИ: Нетаниягу заявил Вэнсу, что он против присутствия турецких военных в Газе

Биньямин Нетаниягу во время встречи с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом заявил, что он против присутствия турецких военных в секторе Газы в рамках "мирного плана" Трампа. Об этом написал сайт Ynet со ссылкой на свой источник, знакомый с содержанием беседы. По словам источника, Нетаниягу заявил, что присутствие Турции в Газе является "красной линией".

В среду, 22 октября, вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс встретился с Биньямином Нетаниягу. На приеме, организованном израильским премьером в его честь, он выступил с заявлением, в котором выразил убеждение, что прекращение огня в Газе будет соблюдаться, отметив, что нынешние дни являются критически важными. Вэнс также заявил, что США видят в Израиле союзника, а не сателлита.

Днем ранее вице-президент Вэнс принял участие в открытии штаба по координации действий Израиля и США в рамках плана Трампа по реализации соглашения о прекращении огня в Газе. Штаб расположился в большом промышленном здании в Кирьят-Гате. В нем уже находятся сотни военнослужащих со всего мира: американцы, британцы, канадцы и представители других стран.