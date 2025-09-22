x
22 сентября 2025
22 сентября 2025
Израиль

В Хевроне задержан активист ХАМАСа, глава "ассоциации ученых"

время публикации: 22 сентября 2025 г., 08:23 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 08:34
Мустафа Шауар
ПИЦ/ХАМАС

Источники в Палестинской автономии сообщают, что в ночь на 22 сентября силы ЦАХАЛа, действуя в Хевроне, задержали шейха Мустафу Шауара, преподающего в Хевронском университете на факультете шариата (исламских законов).

67-летний Шауар является главой "Ассоциации палестинских ученых" и активистом террористической организации ХАМАС. Его неоднократно арестовывали в прошлом. В 2010-е отбывал административное задержание, был освобожден в сентябре 2012 года. Затем подвергался аресту в июне 2014 года, в рамках операции "Вернуть братьев", был освобожден в июне 2015-го. Вновь был арестован в мае 2017-го. В предыдущий раз был задержан в апреле 2021-го. Его подозревали в поддержке террора и пропаганде насилия в отношении евреев. Однако обвинений в непосредственной причастности к террористической деятельности Мустафе Шауару не предъявляли.

Израиль
