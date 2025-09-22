ЦАХАЛ усиливает готовность в период осенних праздников

Армия обороны Израиля заявляет об усилении готовности "в воздухе, на море, на суше и во всех подразделениях по всей стране" в период праздников месяца Тишрей (Рош а-Шана, Йом Киппур, Суккот, Симхат Тора).

В сообщении сказано, что это делается "в соответствии с оценкой ситуации на многих театрах военных действий".

Напомним, что именно в период осенних праздников, в день празднования Симхат Тора, в "черную субботу" 7 октября 2023 года террористы ХАМАСа и других группировок осуществили прорыв границы Газы и атаковали Израиль, убив в тот день более тысячи человек и захватив в заложники сотни граждан.

Год назад, в сентябре 2024 года, ЦАХАЛ начал операцию "Стрелы севера", в результате которой была разгромлена террористическая организация "Хизбалла" в Ливане.

Традиционно накануне осенних праздников ЦАХАЛ вводит полную блокаду палестинских территорий в Иудее и Самарии. Кроме того, после трагической осени 2023 года, усиливаются меры безопасности на всех границах – около Газы, на границах с Ливаном и Сирией, Египтом и Иорданией.

Высока вероятность того, что в период осенних еврейских праздников йеменские хуситы предпримут новые попытки атак с применением баллистических ракет и ударных беспилотников. Не исключены попытки терактов и диверсий.