08 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
08 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

В заминированном здании на севере Газы найдено оружие похищенного Даниэля Переца

Пресс-служба ЦАХАЛа
Заложники
Погибшие
время публикации: 08 декабря 2025 г., 19:39 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 20:37
В заминированном здании на севере сектора найдено оружие похищенного Даниэля Переца
Пресс-служба ЦАХАЛа
Капитан Даниэль Перец
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие бригады "Кармели" обнаружили в заминированном здании на севере сектора Газы табельное оружие капитана Даниэля Переца, останки которого были возвращены в Израиль для захоронения 13 октября текущего года, в первый день соглашения о прекращении огня.

Бойцы полагались на точную разведывательную информацию, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Капитан ЦАХАЛа Даниэль Перец, командир взвода 77-го батальона бригады "Саар ми-Голан", погиб в результате атаки на его танк в районе Нахаль-Оз. Его тело было похищено террористами 7 октября 2023 года около границы сектора Газы.

Лишь через 163 дня после похищения близким Даниэля Переца сообщили, что он погиб: до этого никакой информации о судьбе заложника не было.

Даниэль Перец родился в Южной Африке, в 13-летнем возрасте он с семьей репатриировался в Израиль. Даниэль мечтал служить в спецназе "Голани", но из-за полученной во время вейкбординга травмы его профиль не позволял это сделать.

Даниэль боролся с армией, чтобы поднять профиль, и добился повышения профиля до 72, сообщает Walla. Так он смог попасть в бронетанковые войска, где стал командиром танка. Он прошел офицерские курсы, планировал учиться на командира роты.

Сообщение о его гибели было получено после того, как по видеозаписям с 7 октября специалисты установили, что увозимое на мотоцикле тело военнослужащего принадлежало Даниэлю Перецу. Военный раввинат признал его погибшим.

