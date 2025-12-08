x
Израиль

МВД присвоило форпосту Адей-Ад статус поселка

время публикации: 08 декабря 2025 г., 20:17 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 20:17
форпост Адей-Ад в 2003 году
Flash90

Министерство внутренних дел объявило, что форпосту Адей-Ад присвоен официальный символ, и, таким образом был завершен процесс его признания отдельным населенным пунктом.

Глава регионального совета Биньямин Исраэль Ганц заявил, что "жители Адей-Ада многие годы проявляли настойчивость и верили в то, что у них все получится". Он отдельно поблагодарил министра финансов Бецалеля Смотрича и управление по делам поселений за помощь.

