МВД присвоило форпосту Адей-Ад статус поселка

Министерство внутренних дел объявило, что форпосту Адей-Ад присвоен официальный символ, и, таким образом был завершен процесс его признания отдельным населенным пунктом.

Глава регионального совета Биньямин Исраэль Ганц заявил, что "жители Адей-Ада многие годы проявляли настойчивость и верили в то, что у них все получится". Он отдельно поблагодарил министра финансов Бецалеля Смотрича и управление по делам поселений за помощь.