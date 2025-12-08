Два водителя задержаны по подозрению в наезде на демонстрантов в Бней-Браке

Полиция сообщила о задержании двух водителей, 24-летнего жителя Бней-Брака и 37-летнего жителя Герцлии, по подозрению в преднамеренном наезде на демонстрантов в Бней-Браке.

В Бней-Браке проходит акция протеста ультраортодоксальной общины против призыва в армию и ареста религиозных уклонистов. Участники этого протеста, который не был согласован с полицией, перекрывали 4-е шоссе на нескольких перекрестках и развязках возле Бней-Брака.

Житель Бней-Брака, находящийся за рулем легкового автомобиля, прорвался через полицейское заграждение и на высокой скорости врезался в толпу демонстрантов. Пострадал 16-летний юноша, он был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Мотоциклист (житель Герцлии) также попытался проехать через толпу демонстрантов. Оба водителя скрылись с места происшествия.