08 декабря 2025
Израиль

Два водителя задержаны по подозрению в наезде на демонстрантов в Бней-Браке

ДТП
Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
Полиция
время публикации: 08 декабря 2025 г., 19:30 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 19:30
Два водителя задержаны по подозрению в наезде на демонстрантов в Бней-Браке
Полиция сообщила о задержании двух водителей, 24-летнего жителя Бней-Брака и 37-летнего жителя Герцлии, по подозрению в преднамеренном наезде на демонстрантов в Бней-Браке.

В Бней-Браке проходит акция протеста ультраортодоксальной общины против призыва в армию и ареста религиозных уклонистов. Участники этого протеста, который не был согласован с полицией, перекрывали 4-е шоссе на нескольких перекрестках и развязках возле Бней-Брака.

Житель Бней-Брака, находящийся за рулем легкового автомобиля, прорвался через полицейское заграждение и на высокой скорости врезался в толпу демонстрантов. Пострадал 16-летний юноша, он был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Мотоциклист (житель Герцлии) также попытался проехать через толпу демонстрантов. Оба водителя скрылись с места происшествия.

