Трое детей доставлены в больницы с тяжелыми черепно-мозговыми травмами

За последние несколько часов в больницы "Сорока" и "Каплан" доставлены дети с тяжелыми черепно-мозговыми травмами.

1,5-годовалая девочка и шестилетний мальчик доставлены в больницу "Сорока". Состояние обоих детей критическое. Девочка, предположительно, была сбита машиной. Обстоятельства, при которых был травмирован мальчик, расследует полиция.

В больницу "Каплан" доставлена двухлетняя девочка. Она также, предположительно, была сбита машиной.