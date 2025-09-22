x
22 сентября 2025
Израиль

Трое детей доставлены в больницы с тяжелыми черепно-мозговыми травмами

ДТП
Мада
время публикации: 22 сентября 2025 г., 20:05 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 20:05
Трое детей доставлены в больницы с тяжелыми черепно-мозговыми травмами
Yonatan Sindel/Flash90

За последние несколько часов в больницы "Сорока" и "Каплан" доставлены дети с тяжелыми черепно-мозговыми травмами.

1,5-годовалая девочка и шестилетний мальчик доставлены в больницу "Сорока". Состояние обоих детей критическое. Девочка, предположительно, была сбита машиной. Обстоятельства, при которых был травмирован мальчик, расследует полиция.

В больницу "Каплан" доставлена двухлетняя девочка. Она также, предположительно, была сбита машиной.

Израиль
