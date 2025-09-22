Задержан водитель, сбивший три дня назад пешехода в Тель-Авиве

Пресс-служба полиции сообщила о задержании 44-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в причастности к наезду на пешехода в Тель-Авиве три дня назад.

Авария произошла в прошлую пятницу на улице Эцель в Тель-Авиве. Водитель, совершив наезд на пешехода, скрылся с места ДТП. Пострадавший скончался от полученных травм.

Суд продлил срок содержания под стражей подозреваемого до среды, 24 сентября.