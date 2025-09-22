Нетаниягу – участникам Форума Генштаба: "Наша цель в наступающем году – уничтожить иранскую ось"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац встретились с членами Форума Генштаба ЦАХАЛа в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве.

Пресс-служба канцелярии премьер-министра сообщила, что в ходе встречи обсуждались вызовы, которым противостоит Израиль на различных направлениях, а также присутствующие подняли бокалы по случаю Рош а-Шана.

Из речи Нетаниягу перед участниками Форума Генштаба (цитата приводится в переводе пресс-службы премьер-министра):

"Мы ведем борьбу, в которой побеждаем наших врагов. Мы должны уничтожить иранскую ось – это в наших силах. Это наша цель в наступающем году, который может стать историческим для безопасности Израиля.

Я хочу отдать вам честь за приложенные вами большие усилия, за огромные успехи, которых вы достигли, невероятное самопожертвование и великую храбрость этого поколения, которое многие поспешили списать, отрицая его преданность делу и боеспособность. Оно проявило себя невероятно и очень многим пожертвовало.

Я хочу еще раз сказать, что мы собираемся выполнить все наши военные цели: не только в секторе Газа, не только завершить уничтожение ХАМАСа и освободить наших заложников и гарантировать, чтобы Газа больше не представляла угрозу для Израиля, но и на других направлениях создать возможности для безопасности, для победы и также для мира.

И по-моему, это требует двух фундаментальных качеств: единства в минуты испытаний, и решимости. Пусть это будет год безопасности, победы и единства. Шана Това".