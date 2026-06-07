Впервые после прекращения огня: ЦАХАЛ наносит удары по Бейруту

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает о нанесении ударов по Дахии – южному району Бейрута, который считается оплотом ливанской террористической группировки "Хизбалла". Как сообщается, удары направлены против инфраструктуры террора.

"Согласно указанию главы правительства Биньямина Нетаниягу и министра обороны Исраэля Каца, ЦАХАД атакует командные центры террористов в бейрутском квартале Дахия. Это ответ на обстрелы израильской территории", – говорится в совместном заявлении политиков.

По информации Ynet, начальник Генштаба Эяль Замир отдал приказ о нанесении удара, находясь в секторе Газы. Согласно этому источнику, в атаке на штаб "Хизбаллы", располагавшийся в многоэтажном жилом доме, были задействованы два самолета ЦАХАЛа, было использовано 10 боеприпасов.

Ливанские источники сообщают о большом количестве пострадавших.

Израильские СМИ сообщают, что удар по Бейруту был согласован с администрацией Трампа.

Отметим, что после вступления в силу договоренностей о прекращении огня в Ливане ЦАХАЛ, по требованию президента США Дональда Трампа, воздерживался от ударов по Дахии. Несколько дней назад американский лидер выступил с заявлением, согласно которому, по его требованию, такой удар был отменен в последний момент.

Напомним, что 1 июня Трамп предложил формулу прекращения огня между Израилем и "Хизбаллой". После телефонного разговора с Нетаниягу он сообщил: политики договорились о том, что израильская армия не войдет на Бейрут, а войска, начавшие наступление, повернут обратно.

"Также, через высокопоставленных представителей, мы провели хорошую беседу с "Хизбаллой". Они согласились на прекращение огня – Израиль не будет атаковать их, а они Израиль", – добавил Трамп в социальной сети Truth.

Фактически, предложение Трампа запрещало Израилю атаковать Бейрут, а "Хизбалле" – суверенную израильскую территорию, позволяя террористам наносить удары по нашим военнослужащим в Ливане. Однако утром 7 июня террористы выпустили ракеты по территории Израиля.