23 апреля 2026
ЦАХАЛ обезвредил осколочную гранату, найденную на дне моря возле пляжа в Бат-Яме

время публикации: 23 апреля 2026 г., 15:28 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 15:28
Moshe Shai/Flash90

Дайвер-любитель, нырявший в районе пляжа Sea Palace в Бат-Яме, заметил на дне осколочную гранату. Он сообщил о своей находке экстренным службам, после чего участок пляжа был закрыт, заходить в воду запретили, и на место вызвали службы безопасности.

Граната находилась глубоко в воде, и с момента ее обнаружения муниципалитет огородил этот участок, чтобы избежать опасности для людей, тогда как остальная часть пляжа оставалось открытой для посетителей.

Специалисты ЦАХАЛа провели операцию по обезвреживанию гранаты. Мощный взрыв, который был слышен в этом районе, ознаменовал завершение инцидента и устранение угрозы. Участок моря будет вновь открыт для безопасного купания.

