Победителем Открытого чемпионата Франции стал Александр Зверев

Победителем Отрытого чемпионата Франции стал немецкий теннисист Александр Зверев.

В финале он одолел итальянца Флавио Коболли 6;1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1.

Финал продолжался 4 часа 19 минут.

Александр Зверев впервые стал победителем турнира "Большого шлема". До этого он дважды проигрывал в финалах.