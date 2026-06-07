Победителем Открытого чемпионата Франции стал Александр Зверев
время публикации: 07 июня 2026 г., 20:49 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 20:49
Победителем Отрытого чемпионата Франции стал немецкий теннисист Александр Зверев.
В финале он одолел итальянца Флавио Коболли 6;1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1.
Финал продолжался 4 часа 19 минут.
Александр Зверев впервые стал победителем турнира "Большого шлема". До этого он дважды проигрывал в финалах.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 июня 2026