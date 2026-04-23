Поданы обвинения против насильника, встретившего жертву в игре Roblox

Государственная прокуратура подала в окружной суд в Лоде обвинительное заключение против жителя Рехасим Илая Давида Нидама: он обвиняется в сексуализированном насилии в отношении 13-летней девочки, с которой он познакомился в компьютерной игре Roblox. Обвинение включает множественные случаи изнасилования, развратные действия, угрозы жизни и шантаж распространением интимных фотографий пострадавшей.

По данным обвинительного заключения, Илай Давид Нидам после знакомства с девочкой в игре Roblox несколько раз встречался с ней в центре страны. Большая часть встреч происходила против воли девочки – обвиняемый угрожал ей распространением ее интимных фото, если она откажется.

В ходе этих встреч он насиловал девочку, угрожая ей, что "лучше ей делать то, что он просит". Время от времени он давал девочке на встречах деньги, чтобы она могла купить еду после школы. Когда она не выходила с ним на связь, он злился и требовал, чтобы она разговаривала с ним не реже одного раза в день. Во время видеозвонков между ними Нидам имел обыкновение принимать душ при включенной камере.

Обвинительное заключение вменяет ему множество эпизодов непристойных действий в отношении несовершеннолетней, не достигшей 16 лет, без ее свободного согласия; эпизод изнасилования несовершеннолетней, не достигшей 16 лет; множество эпизодов принуждения несовершеннолетней, не достигшей 16 лет, к совершению непристойных действий без ее согласия; а также множество эпизодов угроз.

Прокуратура просит суд постановить о продлении содержания обвиняемого под стражей до завершения судебного разбирательства.