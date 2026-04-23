Учитель приговорен к 7,5 годам лишения свободы за развратные действия

Окружной суд Центрального округа в Лоде приговорил учителя Рои Шаара, жителя центра Израиля, к 7,5 годам лишения свободы за систематические развратные действия в отношении восьми своих учеников. Суд также обязал его выплатить потерпевшим компенсацию на общую сумму 290 тысяч шекелей.

Согласно сообщению министерства юстиции, Шаар был признан виновным по итогам судебного разбирательства в совершении многочисленных развратных действий в отношении восьми несовершеннолетних учеников младше 16 лет, без их свободного согласия, в период, когда он работал классным руководителем в начальной школе более десяти лет назад.

В приговоре указано, что на протяжении примерно шести лет он систематически совершал преступления в отношении учеников, используя доверие детей, их родителей и системы образования, а также разницу в возрасте и свой статус педагога. По данным прокуратуры, он создавал образ любящего и уважаемого воспитателя, проявлял к детям особое внимание, использовал игры, поощрения и собственную "воспитательную методику".

Как отмечается в судебном решении, преступления совершались регулярно, иногда ежедневно, во время занятий в классе и индивидуальных уроков в школе. Прокуратура требовала назначить Шаару 10 лет тюрьмы, однако суд приговорил его к 7,5 годам заключения и выплате компенсации потерпевшим.