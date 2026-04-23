ЦАХАЛ: с начала перемирия на юге Ливана ликвидированы не менее 25 боевиков "Хизбаллы"

Пресс-служба Армии обороны Израиля подвела итоги действий на юге Ливана с момента вступления в силу режима прекращения огня.

По данным армии, за это время наземными силами совместно с ВВС были ликвидированы не менее 25 боевиков, представлявших непосредственную угрозу для сил. ВВС ЦАХАЛа нанесли около 50 ударов по боевикам и объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы". Помимо этого в ходе оперативных действий были обнаружены значительные запасы оружия.

В армии отметили, что в последние дни "Хизбалла" предпринимала многочисленные вылазки против израильских сил, несмотря на действующее перемирие.

ЦАХАЛ заявил, что израильские силы остаются на юге Ливана и ведут операции по зачистке территории от боевиков и их инфраструктуры для обеспечения безопасности жителей севера страны.