В окрестностях сектора Газы ожидаются звуки взрывов: это плановые действия ЦАХАЛа
время публикации: 23 апреля 2026 г., 19:20 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 19:48
В течение ближайших нескольких часов жители Сдерота, населенных пунктов окружного совета Шаар а-Негев и других районов в окрестностях сектора Газы могут услышать звуки взрывов.
Подчеркивается, что речь идет о плановой деятельности израильских военнослужащих в районе сектора Газы. Опасности инцидента в этом районе нет, операция продолжается по плану.
