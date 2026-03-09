В Крайот и Хайфе будут слышны взрывы: "Рафаэль" анонсирует испытания
время публикации: 09 марта 2026 г., 09:26 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 09:29
В понедельник, 9 марта, в утренние часы на территории института "Махон Давид" в Крайот пройдут запланированные и контролируемые испытания, в ходе которых может быть слышен шум и звуки взрывов.
Спасательные и силовые структуры проинформированы и находятся на постоянной связи с оборонным комплексом "Рафаэль". В случае ситуации в сфере безопасности будет опубликовано дополнительное сообщение.
