В Крайот и Хайфе будут слышны взрывы: "Рафаэль" анонсирует испытания

В понедельник, 9 марта, в утренние часы на территории института "Махон Давид" в Крайот пройдут запланированные и контролируемые испытания, в ходе которых может быть слышен шум и звуки взрывов.

Спасательные и силовые структуры проинформированы и находятся на постоянной связи с оборонным комплексом "Рафаэль". В случае ситуации в сфере безопасности будет опубликовано дополнительное сообщение.