x
09 марта 2026
|
последняя новость: 10:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 марта 2026
|
09 марта 2026
|
последняя новость: 10:42
09 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Крайот и Хайфе будут слышны взрывы: "Рафаэль" анонсирует испытания

Хайфа
время публикации: 09 марта 2026 г., 09:26 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 09:29
В Крайот и Хайфе будут слышны взрывы: "Рафаэль" анонсирует испытания
AP Photo/Jon Gambrell

В понедельник, 9 марта, в утренние часы на территории института "Махон Давид" в Крайот пройдут запланированные и контролируемые испытания, в ходе которых может быть слышен шум и звуки взрывов.

Спасательные и силовые структуры проинформированы и находятся на постоянной связи с оборонным комплексом "Рафаэль". В случае ситуации в сфере безопасности будет опубликовано дополнительное сообщение.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 марта 2026

"Рафаэль" анонсирует испытания, в Крайот будут слышны взрывы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 марта 2026

"Рафаэль" анонсировал испытания: в районе Крайот будут слышны взрывы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 февраля 2026

"Рафаэль" проводит испытания к северу от Хайфы, население предупреждают о шуме