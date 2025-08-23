Внимание, розыск: пропал 75-летний Амос Хальфон из Хариша
время публикации: 23 августа 2025 г., 00:01 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 05:28
Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 75-летнего Амоса Хальфона, жителя Хариша. В последний раз его видели на улице А-Каланит в Харише, когда он выходил из своего дома.
Описание внешности: рост 1.74, худощавый, глаза голубые, волосы длинные седые, собранные в "хвост".
Описание одежды: укороченные джинсы, белая рубашка и шлепанцы.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 04-6158400.