Израиль

Внимание, розыск: пропал 75-летний Амос Хальфон из Хариша

Полиция
Розыск
время публикации: 23 августа 2025 г., 00:01 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 05:28
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 75-летнего Амоса Хальфона, жителя Хариша. В последний раз его видели на улице А-Каланит в Харише, когда он выходил из своего дома.

Описание внешности: рост 1.74, худощавый, глаза голубые, волосы длинные седые, собранные в "хвост".

Описание одежды: укороченные джинсы, белая рубашка и шлепанцы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 04-6158400.

