Внимание, розыск: пропал 23-летний Наор Мерхави из Эльада

Полиция просит помощи общественности в поисках пропавшего Наора Мерхави, 23 года, жителя Эльада. В последний раз мужчину видели 15 августа в районе Тверии.

Сегодня было получено разрешение семьи на публикацию информации о его исчезновении. Жизнь мужчины может быть в опасности.

Описание: рост 1.70, худощавый, карие глаза, темные волосы, носит бороду.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Наора, просят звонить по телефонам полиции 100 или 03-9004444.