Футболист Лиги Леумит задержан по подозрению в нападении на женщину

Полиция задержала футболиста Лиги Леумит, подозреваемого в том, что он напал на свою подругу и изнасиловал ее. Инцидент произошел на улице Эцель в Тель-Авиве.

Согласно сообщению полиции, утром в диспетчерскую поступило сообщение о женщине, которая подверглась нападению и была изнасилована, а ее партнер скрылся с места происшествия.

Задержанный будет в воскресенье, 24 августа, доставлен в суд на слушание по продлению срока его содержания под стражей.