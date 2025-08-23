Футболист Лиги Леумит задержан по подозрению в нападении на женщину
время публикации: 23 августа 2025 г., 22:15 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 22:22
Полиция задержала футболиста Лиги Леумит, подозреваемого в том, что он напал на свою подругу и изнасиловал ее. Инцидент произошел на улице Эцель в Тель-Авиве.
Согласно сообщению полиции, утром в диспетчерскую поступило сообщение о женщине, которая подверглась нападению и была изнасилована, а ее партнер скрылся с места происшествия.
Задержанный будет в воскресенье, 24 августа, доставлен в суд на слушание по продлению срока его содержания под стражей.