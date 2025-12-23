Руководить закрытием "Галей ЦАХАЛ" будет гендиректор минобороны Амир Барам

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назначил генерального директора министерства обороны генерал-майора в отставке Амира Барама руководителем рабочей группы по закрытию радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

Об этом сообщила канцелярия министра обороны.

В официальном сообщении сказано: "Рабочая группа займется всеми аспектами, связанными с прекращением деятельности радиостанции "Галей ЦАХАЛ", а также изучит возможности продолжения работы радиостанции "Гальгалац" с сохранением ее характера и специфики".

Речь идет о расторжении договоров с гражданскими лицами, работающими на радиостанции, новых назначениях для военнослужащих, а также о судьбе активов и имущества радиостанции. Будет принято решение о том, в какой форме продолжит работать музыкальная радиостанция "Гальгалац".

22 декабря правительство Израиля единогласно утвердило решение министра обороны Исраэля Каца о закрытии радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара заявила: "Решение продиктовано не деловыми мотивами и должно быть отменено".

По решению министра обороны, радиостанция "Галей ЦАХАЛ" должна прекратить вещание не позднее 1 марта 2026 года.

Помимо самого предложения, министрам было представлено заключение бывшего юридического советника правительства Авихая Мандельблита, опубликованное в 2022 году, согласно которому для закрытия радиостанции достаточно решения правительства, и нет необходимости в утверждении закона. Сотрудники радиостанции, не являющиеся военнослужащими, объявили о трудовом конфликте и намерены через суд добиваться отмены решения правительства. Их представляет адвокат Боаз Бен-Цур.

С момента решения о закрытии радиостанции будут остановлены все отборочные мероприятия перед призывом новых солдат на службу в "Галей ЦАХАЛ".

Ранее юридический советник правительства Гали Баарав-Миара публиковала заявление, согласно которому "решение о закрытии "Галей ЦАХАЛ" порождает опасение по поводу возможного политического вмешательства в сферу общественного вещания, а также вопросы, касающиеся нарушения свободы СМИ".