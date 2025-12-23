МИД Израиля привлек глав муниципалитетов к разъяснительной кампании за рубежом

Во вторник, 23 февраля, в министерстве иностранных дел прошла конференция "Главы местных властей вступают в битву за мировое общественное мнение", в которой приняли участие десятки глав местных советов со всей страны под руководством министра иностранных дел Гидеона Саара.

В течение дня главы местных властей участвовали в мастер-классах, слушали профессиональные лекции и получили инструменты для содействия на арене борьбы за общественное сознание. Цель конференции – вовлечь руководителей муниципалитетов в усилия по ведению информационно-разъяснительной работы.

Конференция открылась брифингом министра иностранных дел Гидеона Саара, после чего выступили Хаим Бибас, председатель Центра местной власти и мэр города Модиин-Маккабим-Реут, и Шай Хаджадж – председатель Центра региональных советов и глава регионального совета Мерхавим. Также состоялась панельная дискуссия с участием Наташи Хаусдорф и Эмили Шрейдер.

В продолжение состоялась специальная беседа с Мусабом Хасаном Юсефом, сыном одного из лидеров ХАМАСа шейха Хусана Юсуфа, давно порвавшим со своим отцом. "Зеленый принц", как его называют СМИ, заявил : "Палестинская администрация ведет двойную игру. Они готовы жертвовать своими детьми ради политической и экономической выгоды. На деле они поддерживают ХАМАС; террористические акты ХАМАСа они внутри дома называют джихадом. Не просто так они продолжают политику выплаты зарплат террористам".

Он также добавил: "Меня, как араба, расстраивает видеть израильских арабов, которые живут в Израиле, имеют израильское удостоверение личности и паспорт, но определяют себя как "палестинцы". Ваша лояльность должна быть к той стране, в которой вы живете. Как вы можете видеть кадры 7 октября, убитых младенцев, и все еще сомневаться, какую сторону поддерживать?"