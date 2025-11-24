x
24 ноября 2025
|
последняя новость: 17:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 ноября 2025
|
24 ноября 2025
|
последняя новость: 17:42
24 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

МИД Польши из-за публикации мемориала "Яд ва-Шем" вызвал посла Израиля для разъяснений

Польша
Яд ва-Шем
время публикации: 24 ноября 2025 г., 17:42 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 17:42
Посол Израиля в Польше Яаков Ливне
Wikipedia.org. Фото: Szegrirut

После того, как сотрудники мемориального комплекса "Яд ва-Шем" опубликовали в соцсети сообщение, в котором упоминалось о том, что Польша была первой страной, в которой евреев обязали носить желтые звезды на одежде, посол Израиля Яаков Ливне был вызван в местный МИД для дачи разъяснений.

Варшава возмущена и настаивает на том, что описанные события происходили в то время, когда страна была захвачена Германией и решения принимались фашистскими оккупантами.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 ноября 2025

"Яд ва-Шем" с помощью ИИ установил имена 5 миллионов жертв Холокоста
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 22 октября 2025

Впервые за историю комплекса "Яд ва-Шем" его сотрудники объявили забастовку
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 07 марта 2023

Биньямин Нетаниягу объявил о возобновлении поездок молодежных делегаций в Польшу