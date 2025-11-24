МИД Польши из-за публикации мемориала "Яд ва-Шем" вызвал посла Израиля для разъяснений
время публикации: 24 ноября 2025 г., 17:42 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 17:42
После того, как сотрудники мемориального комплекса "Яд ва-Шем" опубликовали в соцсети сообщение, в котором упоминалось о том, что Польша была первой страной, в которой евреев обязали носить желтые звезды на одежде, посол Израиля Яаков Ливне был вызван в местный МИД для дачи разъяснений.
Варшава возмущена и настаивает на том, что описанные события происходили в то время, когда страна была захвачена Германией и решения принимались фашистскими оккупантами.
