МИД Израиля вызвал посла Норвегии после участия премьера в антиизраильском мероприятии

В понедельник, 10 ноября, в МИД Израиля для беседы был вызван посол Норвегии. Поводом для разговора стало участие премьер-министра Йонаса Гара Стёре в мероприятии, которое, как считают в Иерусалиме, было превращено "в оружие против Израиля".

Как сообщает новостная служба медиакорпорации "Кан", с послом Норвегии встречался глава отдела внешней политики. Он заявил, что политика Осло "подпитывает антисемитизм", и резко осудил присутствие премьер-министра на мероприятии, которое исказило память о Холокосте и использовало годовщину "Хрустальной ночи" для нападок на государство Израиль, его граждан и еврейский народ.

"Кан" отмечает, что Стёре пришел на мероприятие вопреки просьбам руководства еврейской общины Норвегии не участвовать в нем из опасений, что эта площадка будет использована для "поощрения антисемитизма".