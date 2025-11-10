x
10 ноября 2025
|
последняя новость: 19:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 ноября 2025
|
10 ноября 2025
|
последняя новость: 19:55
10 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

МИД Израиля вызвал посла Норвегии после участия премьера в антиизраильском мероприятии

МИД
Норвегия
время публикации: 10 ноября 2025 г., 19:31 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 19:36
МИД Израиля вызвал посла Норвегии после участия премьера в антиизраильском мероприятии
Фото NEWSru.co.il

В понедельник, 10 ноября, в МИД Израиля для беседы был вызван посол Норвегии. Поводом для разговора стало участие премьер-министра Йонаса Гара Стёре в мероприятии, которое, как считают в Иерусалиме, было превращено "в оружие против Израиля".

Как сообщает новостная служба медиакорпорации "Кан", с послом Норвегии встречался глава отдела внешней политики. Он заявил, что политика Осло "подпитывает антисемитизм", и резко осудил присутствие премьер-министра на мероприятии, которое исказило память о Холокосте и использовало годовщину "Хрустальной ночи" для нападок на государство Израиль, его граждан и еврейский народ.

"Кан" отмечает, что Стёре пришел на мероприятие вопреки просьбам руководства еврейской общины Норвегии не участвовать в нем из опасений, что эта площадка будет использована для "поощрения антисемитизма".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 ноября 2025

Норвегия заморозила правила этики, чтобы сохранить акции интернет-гигантов, работающих с Израилем
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 октября 2025

В порт Ашдода отбуксированы восемь судов второй "флотилии Сумуда"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 августа 2025

Главы МИД 25 стран потребовали от Израиля немедленно пропустить в Газу гуманитарную помощь