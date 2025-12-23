x
23 декабря 2025
|
последняя новость: 19:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 декабря 2025
|
23 декабря 2025
|
последняя новость: 19:36
23 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ эвакуировал израильтянку, случайно заехавшую в палестинскую деревню

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 23 декабря 2025 г., 19:36 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 19:36
ЦАХАЛ эвакуировал израильтянку, случайно заехавшую в палестинскую деревню
Flash90. Фото: Н.Шохат

После сообщения об израильтянке, случайно заехавшей в палестинскую деревню Наалин, на ее поиски в деревню были отправлены военнослужащие.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в ходе прочесывания деревни силы ЦАХАЛа обнаружили израильтянку и эвакуировали ее на территорию Израиля.

В этом инциденте не было пострадавших.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 августа 2025

Израильтянин заехал в Шхем и подвергся нападению, его едва удалось спасти
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 ноября 2024

В палестинской деревне Дир Балут избиты двое израильтян, приехавшие туда "по делам бизнеса"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 августа 2024

Полиция напоминает: въезд в контролируемую палестинцами "зону А" опасен для жизни