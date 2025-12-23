ЦАХАЛ эвакуировал израильтянку, случайно заехавшую в палестинскую деревню
время публикации: 23 декабря 2025 г., 19:36 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 19:36
После сообщения об израильтянке, случайно заехавшей в палестинскую деревню Наалин, на ее поиски в деревню были отправлены военнослужащие.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в ходе прочесывания деревни силы ЦАХАЛа обнаружили израильтянку и эвакуировали ее на территорию Израиля.
В этом инциденте не было пострадавших.
