ЦАХАЛ эвакуировал израильтянку, случайно заехавшую в палестинскую деревню

После сообщения об израильтянке, случайно заехавшей в палестинскую деревню Наалин, на ее поиски в деревню были отправлены военнослужащие.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в ходе прочесывания деревни силы ЦАХАЛа обнаружили израильтянку и эвакуировали ее на территорию Израиля.

В этом инциденте не было пострадавших.