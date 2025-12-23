x
23 декабря 2025
23 декабря 2025
Эритрейца арестовали почти с тремя кг наркотиков и 10 тысячами шекелей наличными

время публикации: 23 декабря 2025 г., 10:55 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 10:59
Пресс-служба полиции Израиля

Расследование против наркоторговца, занимавшегося распространением наркотика под названием "Найс Гай", завершилось накануне арестом подозреваемого, подданного Эритреи в возрасте около 30 лет. Операция проходила на юге Тель-Авива.

При обыске в его квартире было найдено 2,8 кг наркотика "Найс Гай", а также наличные в сумме примерно 10 тысяч шекелей. Также были изъяты десятки пакетиков для фасовки наркотиков и мобильный телефон.

Подозреваемый был доставлен для допроса в полицию, по итогам допроса его доставят в суд на рассмотрение просьбы о продлении содержания под стражей.

