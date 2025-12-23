Возле Маале-Гильбоа спасли орла-могильника, запутавшегося в колючей проволоке

На прошлой неделе возле кибуца Маале-Гильбоа в Изреэльской долине прошла непростая и требующая большой деликатности спасательная операция: в заборе из колючей проволоки запутался орел-могильник (Aquila heliaca) – одна из самых красивых и впечатляющих птиц, живущих в Израиле.

В Управление природы и парков поступило множество обращений от обеспокоенных граждан: орел-могильник это редкая, охраняемая законом птица, и для популяции крайне важно спасение любой особи. На место прибыл инспектор Управления природы и парков Гонен Баир в сопровождении военнослужащих дивизии "Иудея и Самария".

Вместе с волонтером службы спасения животных "Хайбуланс" Цукит Равиво они провели операцию по максимально безопасному извлечению орла из колючей ловушки. У птицы оказалось повреждено левое крыло: по всей видимости, орел бился в колючей проволоке, пытаясь освободиться самостоятельно.

Для извлечения орла из проволоки потребовалось отключить электричество на ограждении, район был обеспечен охраной. Орел сразу же был передан на осмотр, а затем его отвезли в больницу для диких животных при рамат-ганском зоопарке "Сафари",

В больнице могильника осмотрел ветеринар Ману Гато, он обнаружил рваные раны на левом крыле птицы. Было принято решение наложить повязку и ограничить подвижность на пять дней, сейчас птица находится под наблюдением команды ветеринаров и смотрителей зоопарка.

Орел-могильник – крайне редкий вид, и любая травма любой отдельной особи имеет критическое значение для всего вида. Тесное и быстрое сотрудничество между гражданами, волонтерами, инспекторами и специалистами позволяет спасать диких животных и возвращать их в природу.

Если вы столкнулись с раненым или попавшим в ловушку диким животным, не пытайтесь помочь самостоятельно. Отведите людей на расстояние и немедленно позвоните в диспетчерскую Управления природы и парков: *3639.