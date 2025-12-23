x
Израиль

Дело о военном прокуроре: БАГАЦ вновь отклонил просьбу Левина

время публикации: 23 декабря 2025 г., 11:15 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 12:08
Дело о военном прокуроре: БАГАЦ вновь отклонил просьбу Левина
Flash90. Фото Г.Йоханан

Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонил просьбу министра юстиции Ярива Левина повторно рассмотреть его просьбу о назначении отставного судьи Ашера Кулы на должность контролера расследования дела главного военного прокурора.

Судьи Вильнер, Штайн и Кнафи-Штайниц постановили, что "нельзя обойти существующие юридические нормы".

По мнению судей, тот факт, что министр юстиции не может найти кандидата, соответствующего критериям, которые были определены судом, не означает, что можно судебные решения обходить.

Судьи также отметили, что в связи с важностью и срочностью вопроса, БАГАЦ может самостоятельно принять решение о личности контролера.

Израиль
