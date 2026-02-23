Полиция сообщает об аресте подозреваемого в вооруженном нападении в Холоне
время публикации: 23 февраля 2026 г., 17:06 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 17:06
Сотрудники полиции Холона сообщают об аресте жителя города, подозреваемого в нападении на другого человека с ножом. Некоторое время назад в полицию поступило сообщение о драке, в ходе которой мужчина получил тяжелые проникающие ранения острым предметом.
На место прибыли сотрудники полиции, которые арестовали подозреваемого в причастности к нападению, жителя Холона в возрасте примерно 40 лет. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Пострадавший был эвакуирован в больницу "Вольфсон".