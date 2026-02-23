x
23 февраля 2026
|
последняя новость: 17:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 февраля 2026
|
23 февраля 2026
|
последняя новость: 17:38
23 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция сообщает об аресте подозреваемого в вооруженном нападении в Холоне

Холон
время публикации: 23 февраля 2026 г., 17:06 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 17:06
Полиция сообщает об аресте подозреваемого в вооруженном нападении в Холоне
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Холона сообщают об аресте жителя города, подозреваемого в нападении на другого человека с ножом. Некоторое время назад в полицию поступило сообщение о драке, в ходе которой мужчина получил тяжелые проникающие ранения острым предметом.

На место прибыли сотрудники полиции, которые арестовали подозреваемого в причастности к нападению, жителя Холона в возрасте примерно 40 лет. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Пострадавший был эвакуирован в больницу "Вольфсон".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook