23 февраля 2026
Наука и Хайтек

Израильский стартап проводит диагностику рака по капле крови за 30 секунд

время публикации: 23 февраля 2026 г., 16:25
AP Photo/Esteban Felix

Компания MetaSight Diagnostics превратила масс-спектрометрию из медленного лабораторного метода в скоростной цифровой сканер крови для точной диагностики рака.

Фундаментом технологии стала опубликованная в 2020 году работа ученых Техниона, радикально ускорившая метод масс-спектрометрии при биологических исследованиях. Ученые разработали уникальный алгоритм, который заменяет химическую очистку образца математической обработкой сигнала. Это позволило сократить время анализа крови с часа до рекордных 30 секунд, снизив стоимость процедуры до нескольких долларов.

Используя этот "скоростной движок", команда оцифровала данные почти миллиона проб из базы Maccabi Health Fund. На этом гигантском массиве была обучена ИИ-модель, способная находить в крови тончайшие химические "отпечатки" рака толстой кишки задолго до появления симптомов.

Технологическая глубина проекта привлекла американского гиганта Guardant Health, который приобрел MetaSight за 149 миллионов долларов. Guardant Health планирует интегрировать платформу MetaSight в свои системы для мультиракового скрининга, чтобы сделать раннюю диагностику массово доступной. Важным итогом сделки станет открытие в Реховоте первого международного центра разработок Guardant Health, где израильские ученые продолжат расширять возможности технологии для борьбы с различными видами опухолей.

Сейчас технология находится на стадии клинических испытаний, и в случае подтверждения ее эффективности в ближайшие годы мир получит инструмент, способный сделать диагностику рака такой же простой и обыденной процедурой, как стандартный анализ крови.

