Стриминговый сервис Apple TV приобрел израильский сериал "Дочь"

Стриминговый сервис Apple TV приобрел права на показ нового драматического сериала "Дочь" ("А-Бат"). Это крупнейшая сделка для компании "Кешет Интернэшнл".

Восьмисерийный сериал, снимавшийся в Израиле, Индии и Грузии, выйдет на телеканале "Кешет" после Песаха, а на платформе Apple – 8 мая. Аудитория сервиса насчитывает около 45 миллионов подписчиков в более чем 100 странах.

Сериал рассказывает об Орне (Лираз Хамами) и ее дочери Гали (Талия Линн Рон), которую задерживают во время отпуска в Москве по подозрению в контрабанде наркотиков. Орна начинает собственное расследование, она отправляется в путешествие, во время которого сталкивается с опасными людьми и преступностью. Сериал затрагивает и тему отношений между матерью и дочерью – насколько хорошо мать на самом деле знает своего ребёнка.

Сериал создан Адамом Бизанским и Даной Идисис, режиссер – Йонатан Горфинкель.