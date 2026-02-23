x
23 февраля 2026
|
последняя новость: 17:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 февраля 2026
|
23 февраля 2026
|
последняя новость: 17:38
23 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Стриминговый сервис Apple TV приобрел израильский сериал "Дочь"

Сериал
Apple
время публикации: 23 февраля 2026 г., 17:38 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 17:38

Стриминговый сервис Apple TV приобрел права на показ нового драматического сериала "Дочь" ("А-Бат"). Это крупнейшая сделка для компании "Кешет Интернэшнл".

Восьмисерийный сериал, снимавшийся в Израиле, Индии и Грузии, выйдет на телеканале "Кешет" после Песаха, а на платформе Apple – 8 мая. Аудитория сервиса насчитывает около 45 миллионов подписчиков в более чем 100 странах.

Сериал рассказывает об Орне (Лираз Хамами) и ее дочери Гали (Талия Линн Рон), которую задерживают во время отпуска в Москве по подозрению в контрабанде наркотиков. Орна начинает собственное расследование, она отправляется в путешествие, во время которого сталкивается с опасными людьми и преступностью. Сериал затрагивает и тему отношений между матерью и дочерью – насколько хорошо мать на самом деле знает своего ребёнка.

Сериал создан Адамом Бизанским и Даной Идисис, режиссер – Йонатан Горфинкель.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 17 февраля 2026

Смерть Даны Эден в Афинах: греческая полиция склоняется к версии о самоубийстве
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 29 января 2026

Apple купил израильский стартап за 1,5 миллиарда долларов
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 11 января 2026

Авторов сериала "Тегеран" обвиняют в иранских протестах