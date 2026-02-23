x
23 февраля 2026
Экономика

На фоне ожидания войны с Ираном Банк Израиля оставляет учетную ставку без изменений: 4%

время публикации: 23 февраля 2026 г., 16:37
На фоне ожидания войны с Ираном Банк Израиля оставляет учетную ставку без изменений: 4%
Управляющий Банком Израиля профессор Амир Ярон принял решение не снижать базовую процентную ставку и оставить ее на уровне 4% после двух последовательных снижений с ноября 2024 года.

В заявлении монетарной комиссии Банка Израиля указано, что в последние дни усилилась геополитическая напряженность на фоне возможного противостояния с Ираном, инфляция продолжает замедляться, и рынок труда остается напряженным из-за ограничения предложения.

Одним из факторов решения названы также темпы роста экономики, рост на аренду жилья, наблюдавшийся в двух последних индексах, и небольшое укрепление шекеля по отношению к доллару.

Министр финансов Бецалель Смотрич раскритиковал решение Банка Израиля, назвав его "ошибкой", которая "не подкрепляется макроэкономическими данными". "Сейчас необходимо выйти на траекторию роста и придать импульс экономической активности, – заявил Смотрич. – Я призываю главу Банка Израиля пересмотреть свое решение и продолжить снижение ставки".

